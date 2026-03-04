Pratobello, confronto promotori-consiglio per capire come difendere l’Isola dalla speculazionePrima giornata di audizioni dei comitati promotori davanti alle Commissioni
Un confronto tecnico allargato tra comitati proponenti e consiglio regionale per capire come difendere la Sardegna dall’assalto eolico.
Questa la conclusione della prima giornata di audizione dei nove comitati promotori della Legge di iniziativa popolare Pratobello contro la speculazione energetica che minaccia la Sardegna davanti alla Quarta e alla Quinta commissione del consiglio regionale.
Il primo portavoce a essere ascoltato è stato il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu e via via tutti gli altri.