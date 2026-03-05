Nuovo incarico nel Partito Democratico per Carlo Carta, che ha ricevuto dal segretario provinciale Efisio De Muro la delega per la creazione e il funzionamento del dipartimento “Ruralità e sviluppo turistico delle zone interne”.

Carta, impiegato di banca e storico presidente della Pro loco di Gesico, ha ringraziato il segretario per la fiducia e ha annunciato l’intenzione di condividere il lavoro con il direttivo intercomunale del Pd Trexenta, composto da Giampaolo Contu, Loredana Mascia, Andrea Carta, Efisia Mascia e Matteo Sechi, coinvolgendo anche i segretari dei circoli della Trexenta, del Sarcidano e del Sarrabus-Gerrei e diversi esperti conoscitori dei territori.

Al centro del nuovo dipartimento ci sarà il tema della ruralità, intesa non solo come agricoltura ma come insieme di paesaggi, tradizioni, attività economiche e qualità della vita proprie delle aree meno urbanizzate. Un patrimonio culturale e ambientale che, secondo Carlo Carta, può diventare leva di sviluppo soprattutto per contrastare lo spopolamento delle zone interne.

Tra le prospettive indicate anche la valorizzazione del turismo rurale, dall’agriturismo alla bioeconomia fino al recupero del patrimonio edilizio storico, insieme a politiche di sostegno per le attività legate al mondo agricolo. «La creazione di un dipartimento è una sfida non facile», ha sottolineato Carta, «ma è arrivato il momento di mettere a disposizione dei territori tutta la conoscenza e l’esperienza maturata in questi decenni».

