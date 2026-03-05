Monserrato, sedicenne picchiato fuori dalla scuola: soccorso dal 118Il giovane ha riportato diversi traumi facciali. Tra le ipotesi, quella che l’aggressione sia stata compiuta da un gruppo di coetanei
Momenti di tensione questa mattina a Monserrato, fuori da una scuola superiore, dove un sedicenne è stato aggredito al termine delle lezioni.
Non è chiara la causa della lite, né se l’aggressione sia stata compiuta da una sola persona o da più ragazzi. Si ipotizza che possa trattarsi di un gruppo di coetanei, fuggiti subito dopo l’episodio.
Il minorenne ha riportato diversi traumi facciali ed è stato necessario l’intervento del personale del 118. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.