L’associazione “Lndc Animal Protection” ha presentato una denuncia alla Procura della Repubblica sulla vicenda della gattina pestata a sangue e rinchiusa in un sacchetto di plastica poi abbandonato per strada a Dolianova. L’ennesimo episodio di violenza contro gli animali nel paese del Parteolla.

Esattamente un anno fa un altro gatto, Tigro, venne bruciato vivo e morì dopo 20 giorni di agonia. «Sollecitiamo indagini rapide e rigorose per identificare e punire i responsabili – afferma la presidente di Lncd Piera Rosati – è sconcertante che in un breve arco di tempo si ripetano atti di violenza così efferati contro gli animali nello stesso comune. Questo territorio sembra essere teatro di una gravissima cultura della violenza gratuita o il luogo di azione di un vero e proprio serial killer. Non possiamo restare in silenzio davanti a simili segnali inquietanti».

La gattina, trovata agonizzante da una ragazza in via dei Lavoratori, si trova da alcuni giorni ricoverata nella clinica veterinaria Karel di Monserrato. Sta meglio ma servirà ancora del tempo per rimetterla in sesto. Per coprire i costi delle spese mediche, è stata aperta una sottoscrizione su Go Fund Me che in un giorno ha già superato i 1300 euro.

