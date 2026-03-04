Guasila, nuova area gioco agli impianti sportiviL’obiettivo è offrire alla comunità un nuovo luogo di aggregazione, sicuro e inclusivo, dedicato al tempo libero e allo sport
Dopo la pausa forzata causata dal maltempo sono ripresi i lavori per la realizzazione della nuova area gioco a servizio degli impianti sportivi cittadini.
Un intervento atteso da tante famiglie, che consentirà di ampliare e rendere più funzionale uno spazio già punto di riferimento per associazioni e giovani sportivi di Guasila.
«Dopo lo stop, causa maltempo, oggi sono finalmente ripresi i lavori per la realizzazione della nuova area gioco a servizio degli impianti sportivi. Non vediamo l’ora di inaugurarla», ha dichiarato la sindaca Paola Casula.
L’obiettivo è offrire alla comunità un nuovo luogo di aggregazione, sicuro e inclusivo, dedicato al tempo libero e allo sport.