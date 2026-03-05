Sorpreso alla guida di un'auto rubata e con a bordo 10 grammi di cocaina. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Dolianova, durante un servizio di pattugliamento, nella notte appena trascorsa hanno denunciato disoccupato 40enne, domiciliato a Serdiana e già noto alle Forze di Polizia, ritenuto presunto responsabile dei reati di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scaturito durante un controllo all'interno di un'area di servizio, quando i carabinieri hanno notato l'uomo a bordo di un'utilitaria. Insospettiti, i militari si sono avvicinati al veicolo e hanno identificato conducente e mezzo. La conferma dalle banche dati è arrivata subti: veucolo rubato, denunciato lo scorso febbraio a Tortolì.

Dalle successive verifiche e perquisizioni personali e del veicolo, gli uomini dell’Arma hanno trovato anche alcuni grammi di cocaina, subito sequestrati insieme alla macchina rubata che verrà restituita al legittimo proprietario.

