Ussana, alla guida di un’auto rubata e con 10 grammi di cocaina a bordo: denunciato un 40enneIl veicolo era stato rubato lo scorso febbraio a Tortolì: presto verrà riconsegnato al legittimo proprietario
Sorpreso alla guida di un'auto rubata e con a bordo 10 grammi di cocaina. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Dolianova, durante un servizio di pattugliamento, nella notte appena trascorsa hanno denunciato disoccupato 40enne, domiciliato a Serdiana e già noto alle Forze di Polizia, ritenuto presunto responsabile dei reati di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’intervento è scaturito durante un controllo all'interno di un'area di servizio, quando i carabinieri hanno notato l'uomo a bordo di un'utilitaria. Insospettiti, i militari si sono avvicinati al veicolo e hanno identificato conducente e mezzo. La conferma dalle banche dati è arrivata subti: veucolo rubato, denunciato lo scorso febbraio a Tortolì.
Dalle successive verifiche e perquisizioni personali e del veicolo, gli uomini dell’Arma hanno trovato anche alcuni grammi di cocaina, subito sequestrati insieme alla macchina rubata che verrà restituita al legittimo proprietario.
(Unioneonline/v.f.)