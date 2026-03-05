Cagliari, maxi multa per un’estetistaLa donna dovrà pagare 1.500 euro a seguito della mancata nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria
I carabinieri di Cagliari, a conclusione di una attività ispettiva finalizzata alla verifica del rispetto delle normative in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno denunciato una 46enne di origini cinesi, residente nel capoluogo.
La donna, titolare di un’impresa operante nel settore dell’estetica con sede operativa a Cagliari, è ritenuta responsabile di non aver provveduto alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente.
Tale omissione configura una violazione degli obblighi del datore di lavoro posti a presidio dell’integrità fisica e della salute del personale impiegato. All’esito degli accertamenti condotti dai militari specializzati, sono state comminate ammende per un importo complessivo di 1.500 euro.