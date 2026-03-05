indagini in corso
05 marzo 2026 alle 12:01
Orgosolo, l’auto della direttrice del coro femminile di Nuoro crivellata di colpiBrutta sorpresa per Maria Bonaria Monne fondatrice dell’ensemble “Priamo Gallisay”
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Atto grave ieri dopo le 21.30 a Orgosolo: l’auto di Maria Bonaria Monne, fondatrice e direttrice del Coro Femminile Priamo Gallisay di Nuoro dal 2008, è stata crivellata di colpi di fucile.
L’auto era parcheggiata nei pressi dell’ex municipio, in via Repubblica edificio concesso dall’amministrazione alle associazioni locali.
Monne, notissima a Nuoro e nel mondo della coralità, stava tenendo una lezione presso un’associazione del paese al momento dell’accaduto.
© Riproduzione riservata