Atto grave ieri dopo le 21.30 a Orgosolo: l’auto di Maria Bonaria Monne, fondatrice e direttrice del Coro Femminile Priamo Gallisay di Nuoro dal 2008, è stata crivellata di colpi di fucile.

L’auto era parcheggiata nei pressi dell’ex municipio, in via Repubblica edificio concesso dall’amministrazione alle associazioni locali.

Monne, notissima a Nuoro e nel mondo della coralità, stava tenendo una lezione presso un’associazione del paese al momento dell’accaduto.

