Ha violato i domiciliari per compiere un furto nell’abitazione di un anziano. Per questo i carabinieri della Stazione di Villasor hanno eseguito ieri un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 28enne originario del Marocco, disoccupato, coniugato, residente in paese e già noto alle Forze di Polizia.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Cagliari, nasce dalla richiesta di aggravamento della misura cautelare avanzata dagli stessi militari dell’Arma. L’uomo, infatti, lo scorso 25 febbraio era stato sorpreso e bloccato nella casa di un pensionato di 93 anni. L'Autorità Giudiziaria ha poi disposto la sostituzione dei domiciliari con la custodia in carcere.

Il 28enne è stato portato nel carcere di Uta.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata