Tutto il quartiere per l’ultimo saluto a Paolo Durzu, nella chiesa di Sant’Antonio a Quartu. Nessuno è voluto mancare per dare conforto a una famiglia piegata dal dolore: mamma Antonella e papà Antonio accompagnano la bara di noce chiara, ricoperta da una cascata di fiori, davanti all’altare dove l’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi – arrivato per celebrare la messa – cerca di trovare parole di consolazione.

«Consegniamo Paolo alla commozione del Signore: sentitevi accompagnati da questo figlio, che dall’alto pregherà per voi», ha detto Baturi. Che ha ricordato anche Manola Mascia, morta assieme a Durzu nella tragedia di Cala Fighera: «Con la stessa commozione ricordiamo la ragazza, preghiamo per loro e li affidiamo a Dio».

L'uscita della bara di Paolo Durzu dalla chiesa di Sant'Antonio a Quartu (foto Stefano Anedda Endrich)

Alla fine della celebrazione, a salire sull’altare – a passo incerto – è il fratello di Paolo Durzu, Mario. «Leggo queste righe anche da parte di mia sorella, che non è potuta venire perché sta male», la sua introduzione. Poi il discorso, chiuso da un lungo applauso dei tanti presenti: «Carissimo fratello mio, non possiamo immaginare una vita senza di te. Non possiamo trovare le parole per dire il bene che ti vogliamo: aiutaci da lassù a superare questo dolore. Ti abbracciamo forte e ti amiamo per sempre».

La bara Paolo Durzu all'interno della chiesa di Sant'Antonio a Quartu (foto Stefano Anedda Endrich)

Padre Stefano, parroco della chiesa, ha aggiunto: «Antonio e Antonella sono nostri parrocchiani, sarà Dio a dargli conforto e a dare loro speranza». All’uscita della bara di Paolo Durzu sono stati liberati in cielo dei palloncini bianchi. In contemporanea, alla chiesa della Medaglia Miracolosa a Cagliari, i funerali di Manola Mascia, l’altra vittima della tragedia di Cala Fighera.

