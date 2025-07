Per gli eventi che accompagnano la World Press Photo Exhibition, sabato 2 agosto il Centro Informazioni Turistiche di Solanas – ‘casa’ della celebre mostra fino al 16 agosto – ospita l’incontro pubblico ‘Democracy Dies in Darkness. Fotogiornalismo, conflitti e libertà di stampa’, con Rafael Heygster, fotoreporter per Der Spiegel e vincitore World Press Photo 2025 nella sezione Storie – Europa, Matteo Meloni, giornalista geopolitico, e Claudia Sarritzu, giornalista e saggista.

Il dibattito inizierà alle 19.45, mentre per le 19 Heyster sarà l’eccezionale guida alla WPP 2025, occasione unica per ascoltare dalla sua voce il racconto del progetto che è stato premiato quest’anno dai giurati.

La World Press Photo Exhibition 2025 è promossa con il sostegno della Fondazione di Sardegna, del Comune di Sinnai e di Sardinia To Do, in collaborazione con ASCE – Associazione Sarda Contro l’Emarginazione e l’associazione culturale Ardesia.

