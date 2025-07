L’ennesimo incidente stradale stamattina sulla Strada Statale 554, in direzione Quartu, all’altezza dello svincolo per Is Corrias ha mandato in tilt il traffico. È successo intorno alle 6.30, ma a distanza di due ore la strada è ancora bloccata, con le auto che procedono a passo d’uomo nella carreggiata verso il litorale.

Coinvolti nel sinistro due autovetture e, stando alle prime ricostruzioni, un camion che trasporta bombole Gpl. Sul posto sono arrivati anche gli operai dell’Anas e un altro camion, dove stanno spostando le bombole del Gpl dal mezzo rimasto coinvolto nel sinistro.

Non è chiaro al momento se ci siano feriti. Così come non sono ancora chiare le cause dell’impatto, ma non si esclude un errore di manovra all’uscita dal quartiere di Is Corrias, dove la visibilità è minima e lo svincolo che si immette direttamente sulla statale è da sempre considerato estremamente pericoloso dai residenti che più volte hanno chiesto al Comune un intervento per mettere in sicurezza lo svincolo.

Le vetture rimaste ancora sulla carreggiata stanno però causando significativi rallentamenti alla circolazione, in un orario particolarmente critico per il traffico mattutino.

