Quattro intossicati, tra loro un bambino di 11 anni e una ragazzina di 14, sono ricoverati in gravi condizioni tra Brotzu e Policlinico dopo aver mangiato in un chiosco a Monserrato.

Stando a quanto trapela i pazienti, che tra loro non avrebbero alcun legame di parentela, si sono sentiti male dopo aver partecipato a una recente manifestazione di piazza. La corsa in ospedale ha portato al ricovero. In particolare, la quattordicenne è stata trasferita in Rianimazione al Duilio Casula (ospedale che ospita anche un sessantaduenne) mentre l’undicenne è intubato nel reparto di Pediatria del Brotzu. Qui, in piazzale ricchi, viene trattato anche un altro uomo.

Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Il sospetto è che l’intossicazione sia stata provocata da botulino, batterio degli alimenti che sprigiona una pericolosa neurotossina, ingerito in un’unica attività.

«Non è avvenuto in occasione dell’ultima sagra della pecora», spiega il sindaco di Monserrato Tomaso Locci, «ma attendiamo riscontri dalle autorità competenti, anche per capire di che tipo di intossicazione di tratti. Intanto», sottolinea il primo cittadino, «speriamo tutti che le condizioni delle persone coinvolte migliorino».

