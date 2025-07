Riapre al traffico il tratto della Strada statale 195 chiuso nei giorni scorsi per consentire la riparazione della condotta che porta l’acqua alla zona industriale di Sarroch.

Dopo i colloqui avuti per tutta la giornata con l’Anas e il Tecnocasic, il sindaco Beniamino Garau ha firmato l’ordinanza per l’utilizzo di almeno un senso di marcia.

La strada è stata aperta nella direzione Sarroch-Cagliari, mentre l’altro lato – interessato dagli interventi di manutenzione sulla condotta – resta chiuso al traffico.

Con la nuova ordinanza è consentita la circolazione dei veicoli – eccetto i mezzi pesanti - che da Sarroch procedono verso Cagliari: per il ritorno sarà necessario continuare a percorrere girare verso Capoterra alla rotatoria de Sa cardiga e su schironi, percorrere la Strada provinciale 91 e poi imboccare la Strada statale 195 bis.

Segnaletica assente, che ha amplificato i disagi degli automobilisti costringendoli a fare marcia indietro dopo essere arrivati davanti all’area di cantiere, code per tutta la giornata che hanno portato i tempi di percorrenza da Pula a Cagliari addirittura a due ore: gli ultimi due giorni hanno costretto lavoratori pendolari, turisti e residenti a restare incolonnati sulla 195 bis per ore.

© Riproduzione riservata