Centosettantamila euro per l’acquisto di nuovi banchi per le scuole del paese: durante l’ultima seduta, il Consiglio comunale ha approvato la variazione di bilancio che consentirà di centrare importanti obiettivi attraverso l’utilizzo di una quota di avanzo libero.

Giuseppe Monni, assessore al Bilancio, illustra gli altri stanziamenti votati dall’Aula: «A supporto del finanziamento di 900mila euro proveniente dai fondi dal Pnrr, che ci permetterà di realizzare un nuovo asilo comunale, abbiamo deciso di aggiungere 53mila euro per coprire una parte dei costi dell’opera. Inoltre, abbiamo stanziato fondi extra messi a disposizione per la contrattazione decentrata, che ci consentiranno di riconoscere economicamente i risultati e l'impegno di ciascun dipendente del Comune. In ambito culturale, 10 mila euro sono stati stanziati per iniziare gli studi sulla chiesetta di Santu Miali, che verranno effettuati dall'Università di Cagliari, per gettare le basi di un grande progetto di fruibilità e valorizzazione di quell’area».

