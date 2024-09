Niente maxi pale eoliche nel territorio comunale di Sinnai. L’indicazione del Consiglio comunale e del funzionario del Comune Paolo Monni che ha fatto un approfondito studio sul territorio, parla chiaro. Qui non c'è spazio per l'eolico fatto con le mega pale. Perché allora non puntare sull’idroelettrico? Walter Zucca, ingegnere ambientale, consigliere comunale di Forza Italia a Sinnai, ha presentato una mozione assieme alla collega di partito Roberta Simoni e ai consiglieri di "Uniti per Sinnai" indicando questa strada per creare energia pulita senza danneggiare il territorio.

«Una grossa opportunità per Sinnai: l'idroelettrico dimensionato per i piccoli invasi come i nostri, garantirebbe», dice Zucca, «energia rinnovabile al 100% con un impatto ambientale praticamente nullo. Gli invasi di Santu Barzolu e delle dighe dismesse di Corongiu potrebbero rappresentare una buona opportunità d'investimento per le imprese dell'energia. Il loro ammodernamento e messa in servizio, sarebbe un toccasana per la nostra comunità e per le nostre campagne in costante emergenza idrica, e garantirebbe rispetto alle altre fonti green, anche una ricaduta occupazionale a lungo termine».

La mozione sarà presto al centro dell’attenzione della Commissione comunale competente alla quale il Consiglio l’ha rimandata all’unanimità su proposta del consigliere Progressista Ruben Tremulo. «Il recepimento della mozione», dice Zucca, «è un fatto estremamente positivo: il problema delle rinnovabili può trasformarsi in opportunità se decideremo finalmente a dare vita ad una comunità energetica rinnovabile che riguardi il nostro territorio. Occorre avviare l'iter per arrivare quanto prima all'atto di costituzione della comunità energetica rinnovabile di Sinnai, nella quale oltre il Comune, possono aderire cittadini, imprese, enti pubblici o altre organizzazioni, tutti uniti dall'obiettivo di produrre e condividere energia da fonti rinnovabili».

Per il consigliere di Forza Italia, «è altrettanto urgente e non più derogabile l'istituzione di una Commissione speciale che si dedichi a tematiche come Energia, Ambiente e Territorio, cui composizione può essere oggetto di confronto con la maggioranza, ma formata da esperti del settore, Ingegneri, Urbanisti, Agronomi, Archeologi, per supportare il lavoro del Consiglio e dell'Amministrazione comunale, chiamata a scelte importanti non solo in merito all'energia ma anche ambiente e Urbanistica, con il PUC e il PUL che sarebbero alle fasi finali».

In consiglio oltre a Zucca sono intervenuti Aurora Cappai, Roberto Loi, Ruben Tremulo, Gigliola Porceddu, che hanno ritenuto meritevoli di approfondimento le tematiche proposte. La parola passa ora alla Commissione comunale. «Abbiamo il dovere di ascoltare ogni proposta su un tema tanto attuale», ha detto la sindaca Barbara Pusceddu, «ed è quello che faremo»

