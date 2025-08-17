La guardia medica turistica a Castiadas e Costa Rei non è stata attivata neanche quest’anno ma a Olia Speciosa turisti e residenti possono comunque rivolgersi alla guardia medica notturna (anche in orario diurno le domeniche e i festivi). Lo ha chiarito il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni: «Questo servizio», ha detto il primo cittadino, «pensato per i casi non urgenti che non richiedono il ricorso al pronto soccorso, rappresenta un presidio fondamentale soprattutto nei periodi di maggiore afflusso in paese».

La continuità assistenziale è disponibile durante le ore notturne nei giorni feriali dalle 20 alle 8 del mattino seguente. Nei prefestivi – quindi il sabato e le vigilie delle festività – il servizio copre la fascia dalle 10 fino alle 8 del giorno successivo. Nei festivi l’assistenza è garantita ininterrottamente per 24 ore. Per contattare i medici di guardia sono attivi i numeri 070 9949013 e 366 9373565.

A disposizione anche il supporto in lingua inglese, così da facilitare la comunicazione con i numerosi ospiti stranieri presenti sul territorio.

© Riproduzione riservata