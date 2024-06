Osservazioni contro l’impianto delle pale eoliche nel territori comunali di Sinnai e Maracalagonis possono essere fatte entro il 23 giugno. Sulla vicenda è in atto la contestazione generale per i danni che provocherebbe la realizzazione del progetto con la messa in opera di 17 aerogeneratori della potenza di 7,2 MW ciascuno per una potenza totale di 122,4 MWp da installare nelle aree dei due Comuni, con opere di connessione negli stessi due territori e in quelli di Settimo, Selargius e Quartucciu.

Il sito del Comune di Sinnai annuncia la presa in visione e le modalità di presentazione osservazioni con scadenza al 23 giugno. La sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda ha annunciato la prossima convocazione del Consiglio comunale. Stamattina ha anche partecipato alla manifestazione sotto il Consiglio Regionale a Cagliari in occasione dell’audizione delle due Commissioni consiliari.

A Sinnai si vota sabato e domenica. Il sindaco in scadenza Tarcisio Anedda ha avuto contatti anche con tecnici progettisti di questo contestatissimo mega intervento. «È un progetto devastante per il nostro territorio – ha detto - bisogna opporsi con tutte le forze».

