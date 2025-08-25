I Carabinieri della Stazione di Villasimius hanno denunciato un 41enne disoccupato, residente a Villasimius e già noto alle Forze di Polizia, per il reato di furto aggravato.

L’uomo, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune, è stato sorpreso dai militari dopo una segnalazione di furto in un supermercato in via Raffaello. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe impossessato di generi alimentari e bevande per un valore complessivo di circa 190 euro, tentando di allontanarsi rapidamente.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha consentito di bloccarlo poco dopo e di recuperare interamente la merce, che è stata restituita al legittimo proprietario.

