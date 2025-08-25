I Carabinieri delle Stazioni di Uta e Siliqua sono intervenuti ieri notte in una casa del centro a seguito di una richiesta di aiuto giunta al numero unico di emergenza 112.

Qui un 29enne, muratore domiciliato a Siliqua e residente a Londra, già noto alle Forze di Polizia, stava minacciando e aggredendo verbalmente i genitori, dopo aver danneggiato alcuni arredi della casa e la macchina della madre parcheggiata nelle vicinanze.

Determinante l’intervento dei Carabinieri che hanno evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. I militari hanno messo in sicurezza i familiari, allontanandoli dal 29enne che sono riusciti a contenere riportandolo alla calma.

L’uomo è stato dunque denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari per i reati di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. Contestualmente è stata applicata la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle vittime.

L’Autorità Giudiziaria dovrà ora valutare gli ulteriori provvedimenti da adottare nei confronti dell’indagato.

