24 agosto 2025 alle 16:33
Borse di studio a Sinnai: 429 ammessi su quasi 500 domandeUna boccata d’ossigeno per tante famiglie, anche in vista dell’inizio dell’anno scolastico
È stato approvato dal Comune di Sinnai l'elenco dei beneficiari delle borse di studio regionale e Buono libri per il 2025.
Gli ammessi al contributo sono 429, gli esclusi 74 per motivi vari.
Una boccata d'ossigeno per tante famiglie, anche in vista dell'inizio del prossimo anno scolastico e delle spese che dovranno ovviamente sostenere.
