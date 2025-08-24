Allarme nel primo pomeriggio a Elmas per un’auto in fiamme sulla statale 130. Il fuoco, divampato all’altezza del km 8, si è propagato anche alla vegetazione, coinvolgendo un canneto e sterpaglie.

In supporto è stata inviata anche un'autobotte. Non si registrano persone coinvolte.

In via precauzionale sono intervenute sul posto anche un’ambulanza e una squadra Anas per il ripristino della sede stradale.

Il rogo sulla statale 130

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell'incendio.

