Un quarantaseienne originario del Campidano Oristanese è risultato positivo al virus West Nile. Si tratta dell’ottavo caso umano di Febbre del Nilo diagnosticato nel corso del 2025 nella provincia di Oristano.

L’uomo, emigrato ma in Sardegna per partecipare a una manifestazione sportiva, è ricoverato nel reparto di Neurologia dell’ospedale San Martino di Oristano e le sue condizioni sono buone. Nelle scorse settimane erano risultati positivi al virus tre ultrasettantenni, tre ultrasessantacinquenni e un ultranovantenne. Di questi sette contagiati, cinque sono ancora ricoverati in diversi ospedali, mentre due sono stati dimessi e hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni.

Negli ultimi giorni è stata potenziata la campagna informativa, già avviata ad aprile con la distribuzione di locandine e brochure alle strutture sanitarie, ai medici di medicina generale e alle farmacie. È stata distribuita alle amministrazioni comunali una nuova locandina bilingue, che illustra il sistema di trasmissione della malattia e fornisce tutta una serie di consigli utili per evitare di essere contagiati.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata