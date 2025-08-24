Sono 15 gli incendi registrati oggi in Sardegna. In uno dei casi si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale, con il supporto anche del concorso aereo nazionale.

Le fiamme sono divampate nuovamente a Nurri, Comune già colpito dal fuoco nei mesi scorsi, nelle campagne in località S’Axellinus. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale della Stazione del Corpo forestale di Isili, con il supporto degli equipaggi a bordo degli elicotteri decollati dalle basi CFVA di Villasalto, Sorgono e Fenosu (Super Puma).

In campo anche due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Villanovatulo-Suergiu Lobau e Isili-Monte Simudis, oltre ai volontari di Isili-Prociv Sarcidano e alla Squadra comunale di Nurri.

