Sei quintali di spigole e orate, la fregula con i granchi blu e un buon bicchiere di vino l’hanno fatta da padrone sabato sera a San Priamo per l’ottava edizione della sagra de “Su pisci arrustu”.

Tantissimi i turisti che si sono ritrovati in piazza Sant’Andrea e che hanno decretato il successo della sagra.

«Ormai – ha spiegato l’assessore alle Borgate Gian Piero Cuccu e uno dei principali organizzatori – assieme alla sagra de Sa Pratzida e della Carne di capra che si tiene l’ultimo sabato di luglio questo è uno degli appuntamenti gastronomici principali dell’estate di San Vito. Un ringraziamento all'associazione Bidde Maiori e ai tanti volontari».

Il pesce è quello fresco e prelibato delle lagune del Sarrabus grazie alla collaborazione con la cooperativa dei pescatori di Feraxi. Dopo la cena a base di pesce musica e balli per una serata d’altri tempi.

© Riproduzione riservata