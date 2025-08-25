La tradizione casearia sarda sarà protagonista ad Agnone, in Molise, dal 29 al 31 agosto 2025, in occasione della terza edizione di Casearia - Fiera Nazionale dei Formaggi Italiani.

Due eccellenze dell'Isola presenti, Bentu Estu – società cooperativa sociale di Sinnai - e Erkiles, società agricola di Olzai.

Entrambe rappresenteranno la millenaria arte pastorale sarda nel più importante evento del Centro-Sud Italia dedicato al mondo dei formaggi.

La cooperativa sociale di Sinnai rappresenta il connubio tra tradizione e innovazione sociale, portando avanti progetti che coniugano la qualità produttiva con l'inclusione sociale.

La società agricola di Olzai, nel cuore della Barbagia, custodisce invece i segreti della pastorizia nuorese, quella che ha dato vita a formaggi leggendari come il Fiore Sardo e il Pecorino Romano. Erkiles è anche prima azienda sarda a ricevere la certificazione "Qualità Vegetariana" per la linea "Bisine". Questi pecorini, prodotti esclusivamente con caglio vegetale derivato dalla Cynara cardunculus (cardo selvatico), rappresentano un ponte tra tradizione e inclusività alimentare, adatti non solo ai vegetariani ma anche alle culture ebraiche e musulmane.

Agnone, insignita dall'Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio) del prestigioso titolo di "Città del Formaggio 2025", si prepara ad accogliere oltre 70 espositori e più di 250 produzioni casearie provenienti da tutta Italia. Un palcoscenico d'eccezione per le due aziende sarde, che potranno far conoscere al pubblico nazionale la ricchezza e la varietà della produzione casearia isolana.

