Dopo i gossip, le voci e le paparazzate degli ultimi mesi arriva una foto a “ufficializzare” la relazione speciale tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera.

L’ha postata proprio l’influencer sul suo profilo Instagram. Un’immagine romantica, che li ritrae entrambi, abbracciati e sorridenti, al tramonto, con il mare sullo sfondo. Nessuna didascalia ad accompagnare lo scatto, come a dire: il concetto è chiaro, non servono troppe parole.

Il post ha ovviamente fatto il giro della Rete e per molti il significato è palese: l’influencer, che a luglio ha divorziato consensualmente dall’ex marito Fedez, è finalmente pronta per rendere pubblica la sua nuova love story.

