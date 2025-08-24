Piazza Gandhi resta uno degli spazi più frequentati dai bambini di Sestu, grazie alle altalene e agli scivoli che animano le giornate di gioco. Alcuni residenti, però, hanno segnalato come l’area presenti un aspetto meno ordinato rispetto alla vicina piazza Madre Teresa di Calcutta, dove non ci sono giochi ma la manutenzione appare più evidente.

Una differenza che trova spiegazione nelle origini delle due aree. Lo chiarisce l’assessora al Verde, Roberta Argiolas: «A differenza del parco antistante, frutto di un progetto redatto da un tecnico agronomo, piazza Gandhi è nata senza una pianificazione definita e conserva un aspetto più naturalistico e spontaneo», spiega. «Con il nuovo appalto interverremo comunque sul pozzo e sull’impianto di irrigazione, lavori che saranno completati entro novembre 2025 e che permetteranno di ripristinare siepi e prato rustico».

L’intervento previsto, segnalano dal Comune, punta a rendere l’area più verde e accogliente, mantenendo la sua funzione di spazio dedicato alle famiglie.

