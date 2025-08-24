Spettacolo della natura nelle ultime ore a Cala Sinzias, sul mare di Castiadas, di fronte al Garden Beach dove prima sono state individuate tracce di tartaruga Caretta caretta in direzione mare, poi tre tartarughe raggiungere l’acqua.

Sulla sabbia è stato immediatamente localizzato il nido dove si presume siano state depositate diverse altre uova. «Ci siamo immediatamente messi in contatto con l'Area marina protetta di Villasimius – ha detto Pierpalo Piu, direttore dell'Hotel Garden Beach Cala Sinzias – : è immediatamente arrivata la ricercatrice Nicoletta Cadoni, la Forestale e la Polizia locale: l'area che dovrebbe ospitare le altre uova di Caretta caretta, è stata così protetta con una adeguata recinzione in attesa della schiusa. Un miracolo della natura che si rinnova nel nostro splendido mare di Cala Sinzias per la gioia di bagnanti e dei turisti che ancora- aggiunge Piu- affollano la costa: l'area ovviamente è protetta e vigilata con la necessaria attenzione. Non resta che attendere la nuova schiusa delle uova».

Già in passato sono stati diversi i nidi di Caretta caretta nelle spiagge del Sarrabus, a Costa Rei, Piscina Rei, ancora Cala Sinzias, Villasimius e a Geremeas sul litorale di Maracalagonis.

