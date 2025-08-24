La fontanella e il ruscello di San Gemiliano sono tornati a funzionare dopo un accurato lavoro di ripristino portato avanti dai volontari del comitato festeggiamenti 2025. Un intervento che ha richiesto impegno e dedizione, e che permette oggi di restituire alla comunità un angolo rimasto inattivo per diversi anni.

«Era un intervento a cui tenevamo molto», spiega il presidente Paolo Pinna. «Non è solo un dettaglio estetico - continua - ma un segno di attenzione verso il nostro patrimonio. Il ripristino del ruscello e della fontanella fanno parte di un insieme di preparativi e lavori che portiamo avanti da novembre scorso: ormai manca poco alla festa».

Il recupero della fontanella e del ruscello arriva in un momento importante: tra pochi giorni prenderà il via la festa, in programma dal 4 settembre, che come ogni anno richiamerà numerosi fedeli e offrirà momenti di incontro e condivisione per l’intera comunità. L’edizione del 2025 inoltre porterà sul palco il gruppo storico dei Nomadi nella giornata conclusiva dell’evento.



