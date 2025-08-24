Appuntamento a San Vito, nel piazzale della parrocchia in via La Marmora, per sabato 6 settembre, dalle 20:30, con la terza cena in blu.

Il programma, organizzato dal Comitato Santa Maria, della serata prevede aperitivo di benvenuto, antipasto, malloreddus con ragù, grigliata di carne. E poi frutta e dolci e caffè e amari.

Il ricavato sarà interamente devoluto per la realizzazione della festa di Santa Maria.

