24 agosto 2025 alle 17:22
San Vito, tutto pronto per la terza cena in bluL’appuntamento è per sabato 6 settembre dalle 20:30
Appuntamento a San Vito, nel piazzale della parrocchia in via La Marmora, per sabato 6 settembre, dalle 20:30, con la terza cena in blu.
Il programma, organizzato dal Comitato Santa Maria, della serata prevede aperitivo di benvenuto, antipasto, malloreddus con ragù, grigliata di carne. E poi frutta e dolci e caffè e amari.
Il ricavato sarà interamente devoluto per la realizzazione della festa di Santa Maria.
