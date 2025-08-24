La Giunta comunale di San Vito ha deliberato lo Stato di calamità naturale per il perdurare della siccità che interessa il territorio comunale. Una situazione che ha già provocato gravi danni nelle campagne e negli allevamenti.

Su tutto il territorio regionale vige lo stato di emergenza in relazione al rischio da deficit idrico, dichiarato con deliberazione della Giunta regionale n. 27/1 del 30.07.2024 e, in ultimo, prorogato sino al 31 dicembre prossimo con la deliberazione della stessa Giunta regionale n. 32/45 del 18 giugno 2025.

La Regione ha, inoltre, avviato procedure per riconoscere la gravità eccezionale della situazione, con l'obiettivo di fornire un indennizzo alle aziende agricole e zootecniche colpite dalla siccità.

