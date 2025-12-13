Senorbì si illumina: oggi, sabato 13 dicembre, nel centro della Trexenta si rinnova il tradizionale appuntamento con la Festa dell’albero, inserita nell’ambito della rassegna "Natale Insieme" promossa dal Comune e dalla Parrocchia in collaborazione con la Consulta giovanile di Senorbì, Arixi e Sisini.

Alle 18 la santa messa celebrata dal parroco don Giancarlo Dessì, a seguire l’accensione del grande albero in piazza addobbato dai bambini e canti di Natale. Alle 19.30 spettacolo e musical “Gli elfi pasticcioni e la magia del Natale” a cura de Il Campanellino Eventi e Spettacoli in collaborazione con l’Accademia Internazionale del Musical di Cagliari; alle 20.30 animazione con balli e giochi a cura di Lets’ Rox Animazione e alle 22 concerto natalizio di musica pop. Durante la serata castagnata per tutti.

La Festa dell’albero, ogni anno, raduna la comunità davanti alla chiesa, nel centro del paese. Il sagrato della Parrocchia di Senorbì si trasforma nel cuore pulsante della comunità, accogliendo l’atteso appuntamento annuale dell’accensione del grande albero donato da un imprenditore locale e dalla sua famiglia. Un momento carico di significato capace di richiamare numerosi cittadini, desiderosi di ritrovarsi e condividere un’emozione collettiva prima dell’inizio delle festività.

© Riproduzione riservata