Un uomo di 45 anni, operaio e residente a Quartu, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Tribunale di Cagliari.

Il provvedimento è il risultato di un’indagine avviata a seguito della querela presentata lo scorso maggio dall’ex compagna dell’uomo dai carabinieri di Decimomannu.

La donna aveva denunciato una serie di comportamenti persecutori protrattisi per circa tre anni, riferendo atteggiamenti minacciosi e ossessivi che avrebbero inciso gravemente sulla sua serenità e integrità personale. A seguito della denuncia era stato attivato il protocollo previsto dal “Codice Rosso”.

Le attività investigative successive hanno consentito di raccogliere elementi ritenuti sufficienti dall’Autorità giudiziaria per l’adozione della misura cautelare, finalizzata a tutelare la vittima e a prevenire la reiterazione delle condotte contestate.

Rintracciato dai militari a Quartu, il 45enne è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, accompagnato a casa sua, dove dovrà scontare la misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata