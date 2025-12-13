Una notte a lume di candela e luminarie per non dimenticare Alessandra Piga, la ragazza di Maracalagonis uccisa dal marito – condannato all’ergastolo – nel 2021 in provincia di La Spezia.

Un corteo fra le strade del paese per dire no alla violenza delle donne. Una manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni sportive, in ricordo di tutte le vittime di femminicidio. Il corteo è partito dalla piazza Chiesa, presente anche il parroco don Praxolu, la sindaca Francesca Fadda e diverse consigliere e consiglieri comunali.

Tanti i giovani, familiari di Aessandra Piga. Presente anche l'associazione musicale "Santo Stefano": la marcia ha attraversato le vie Cagliari, Roma, Puccini, Aretino, Cagliari, Piazza Chiesa.

«Ci siamo riuniti- ha detto la sindaca Francesca Fadda- per ricordare Alessandra Piga e tutte le donne che hanno subito violenza. La violenza sulle donne è un problema che riguarda tutti: dobbiamo lavorare insieme e questo è un importante segnale di solidarietà e di impegno per creare un mondo più giusto e sicuro per noi donne».

