Martedì alle 18 si riunisce il Consiglio comunale di Settimo San Pietro. All'ordine del giorno le Interrogazioni, l'esame del programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per il triennio 2026-2028, l'approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028. E, ancora, l'approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2026, l'approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028, la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e la discusisone della mozione di sostegno del Comune di Settimo San Pietro alla vertenza "Bekaert Sardegna" e tutela dei lavoratori coinvolti e l'esame della variante al bilancio di previsione 2025/2027.

© Riproduzione riservata