Settimo San Pietro, martedì si riunisce il Consiglio comunaleBilancio, Dup e Imu all'esame dell'assemblea
Martedì alle 18 si riunisce il Consiglio comunale di Settimo San Pietro. All'ordine del giorno le Interrogazioni, l'esame del programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per il triennio 2026-2028, l'approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028. E, ancora, l'approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2026, l'approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028, la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e la discusisone della mozione di sostegno del Comune di Settimo San Pietro alla vertenza "Bekaert Sardegna" e tutela dei lavoratori coinvolti e l'esame della variante al bilancio di previsione 2025/2027.