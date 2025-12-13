Un genere ormai secolare, accompagnato da una vibrante sottocultura e per nulla intenzionato a lasciarci, che domani sarà proposto per un'intera giornata nel verde: domenica 14 le porte di Campidarte (Ussana) si apriranno alle 12 per CampiSwing, che tra laboratori, momenti di socialità, musica selezionata e dal vivo coinvolgerà il pubblico in una proposta firmata da Cagliari Lindy Circus e Swing Dance Society.

Dopo l'iniziale momento di accoglienza e pasto comunitario, alle 15 si apiranno le danze con il workshop "Let's play the steal dance!", dedicato a modi e regole sul "rubare" il membro di un'altra coppia danzante (detto, a seconda del ruolo, "leader" o "follower") nei momenti di scatenato e vivace lindy hop, tipico della danza swing.

Poi alle 16 un veloce intermezzo di selezioni musicali a cura del Lindy Circus, prima del concerto dei Nuoro Swing Pioneers: formati da Simone Dionigi Pala (sax tenore) Raffaele Mele (chitarra) Mauro Dore (contrabbasso e tromba), Mauro Conti (batteria) e Ivan Nocerino (voce), pionieri dello swing revival nel territorio barbaricino e parte attiva dei più ampi gemellaggi tra le varie comunità di appassionati del genere nell'Isola. Il loro disco d'esordio, "Hop!", risale al 2020. Al termine del live, ritorna la selezione di tracce offerta da Cagliari Lindy Circus, che accompagnerà fino alle 20.

