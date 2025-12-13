Villaputzu, inaugurato il primo tratto del lungomare a Porto CoralloUn percorso di circa quattrocento metri in calcestruzzo drenante, illuminazione a basso consumo con pista ciclabile e pedonale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Inaugurato a Villaputzu il primo tratto del lungomare di Porto Corallo, in località Prumari (conosciuto come “Prima Spiaggia”). Un percorso di circa quattrocento metri in calcestruzzo drenante, illuminazione a basso consumo e poi pista ciclabile e pedonale.
A tagliare il nastro il sindaco Sandro Porcu: «È solo il primo – ha detto il primo cittadino – dei tanti interventi che faranno di Porto Corallo una meta turistica sempre più rinomata». Il progetto complessivo prevede la riqualificazione dell’intero litorale di Porto Corallo.