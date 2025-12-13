Maltempo in arrivo nell’Isola all’inizio della prossima settimana.

Secondo le previsioni di ilMeteo.it, la giornata di domenica trascorrerà con un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni, eccezion fatta per Sardegna e Sicilia, dove il cielo sarà, al contrario, molto nuvoloso.

Nella giornata di lunedì, invece, il meteo andrà in progressivo peggioramento, soprattutto sulla Sardegna, dove in serata sono previste piogge e vento di scirocco e mari mossi con moto ondoso in progressivo aumento.

Quanto alla tendenza per martedì, Arpas segnala: «La giornata sarà caratterizzata da cielo nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale».

