Domenica di nuvole in Sardegna, lunedì torna la pioggiaLe previsioni per l’Isola: l’inizio della prossima settimana caratterizzato dal brutto tempo, con possibilità di rovesci e temporali
Maltempo in arrivo nell’Isola all’inizio della prossima settimana.
Secondo le previsioni di ilMeteo.it, la giornata di domenica trascorrerà con un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni, eccezion fatta per Sardegna e Sicilia, dove il cielo sarà, al contrario, molto nuvoloso.
Nella giornata di lunedì, invece, il meteo andrà in progressivo peggioramento, soprattutto sulla Sardegna, dove in serata sono previste piogge e vento di scirocco e mari mossi con moto ondoso in progressivo aumento.
Quanto alla tendenza per martedì, Arpas segnala: «La giornata sarà caratterizzata da cielo nuvoloso con isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale».
(Unioneonline)