Si rinnovano le antiche tradizioni di Arixi, frazione di Senorbì. In calendario c'è l’atteso appuntamento con la Sagra di Santa Lucia che si svolge sabato 13 dicembre e domenica 14 dicembre. È una festa che unisce devozione e artigianato con l'esposizione negli stand dei prodotti tipici della Trexenta promossa dalla parrocchia Beata Vergine Assunta e dalla Confraternita della Madonna del Rosario di Arixi con Comune e Pro loco. Quest’anno la festa è speciale, perché coincide con la riapertura della chiesetta campestre di Santa Lucia dopo i lavori di restauro.

Domani alle 8.30 la santa messa officiata da don Gigi Melis, parroco di Sisini; alle 9 la pesca di beneficenza a cura della Confraternita e la vendita di dolci sardi; alle 9.30 la santa messa officiata da don Nicola Ruggeri, parroco di Monserrato, già parroco di Senorbì e Arixi; alle 10.45 breve processione intorno alla chiesa e nel parco di Santa Lucia; alle 11 e nel pomeriggio alle 16 le messe celebrate da don Bruno Ibba, parroco di Arixi.

Domenica alle 15.30 processione di rientro e alle 16 messa celebrata da don Bruno Ibba. L’antica sagra mantiene intatto il fascino della tradizione: i fedeli dei paesi vicini, e in particolare di Senorbì, raggiungono il borgo di Arixi a piedi, in un continuo pellegrinaggio tra sacro e profano. Nelle due giornate di festa, oltre agli appuntamenti religiosi, si terrà la rassegna “Saboris de Santa Lucia”: in programma degustazioni dei piatti della tradizione, intrattenimento musicale, animazione per bambini e la proiezione del film “Ziu Paddori”.

© Riproduzione riservata