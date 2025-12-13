Per la gioia dei bambini ma non solo, un grande Panda si è avventurato per le vie dello shopping a Quartu, accompagnato da Minnie e Topolino.

Prima ha fatto visita ai suoi “fratelli” ben sistemati nella rotatoria all’incrocio tra viale Colombo e via Marconi e poi è andato in giro per strade e piazze, con al seguito tante persone per un selfie.

È una delle iniziative del Centro commerciale naturale Sant’Elena insieme a Artifizio, Libri a Buffet e Lets Rox Animazione che precedono il Natale e che tornerà con le sue mascotte Stich e Angel, lunedì dalle 16,30 alle 18,30 in piazza Azuni. Il 19 con il Panda e la Renna e il 22 con la parata con tutti i personaggi.

E intanto oggi e domani, riprendono anche le iniziative di un altro CCN, quello di viale Colombo, La via del Mare. Fino alle 22 di stasera e domani dalle 10 alle 22, riapre il Christmas Village con gli stand degli artigiani, i live painting degli artisti, le esibizioni della scuola di ballo Black Stars, l'animazione per i più piccoli, le aste di solidarietà per le associazioni Sardegna Palestina e Asgop e i giochi interattivi nell'area gaming.

E ci sarà anche il villaggio con Babbo Natale. Nelle due serate le esibizioni di Laura Pusceddu e Diana Bludura, drag queen nazionale. Bisognerà invece aspettare venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 per il corso di fumetti dei Supereroi tenuto dall’illustratore Davide Deidda all’ex convento.

