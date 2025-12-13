Settimo San Pietro, i cittadini ripuliscono i sentieri dai rifiuti
Tutti assieme in una mattinata di sole oggi nelle campagne di Settimo San Pietro. Mobilitati gli amici del Club Alpino Italiano, per l’iniziativa “ Pulisci il Sentiero”.
L’obiettivo di oggi era la pulizia dai rifiuti nella zona de Is Landireddus e nel sentiero ormai ufficiale che dalla chiesetta campestre di San Pietro, conduce fino al sito archeologico della Domus de Janas S’acua e’ is dolus. L’unica nota negativa è stata ancora una volta la quantità di rifiuti rinvenuta lungo i percorsi.