Le luci del Natale illuminano il centro storico di Cagliari e, tra vetrine addobbate e strade animate da cittadini e visitatori, si inserisce una presenza capace di unire suggestione e solennità: quella dell’Arma dei carabinieri.

In questi giorni di festa, i militari a cavallo e quelli in grande uniforme percorrono le vie cittadine offrendo uno spettacolo che richiama la storia e le tradizioni dell’Istituzione, in perfetta sintonia con l’atmosfera natalizia.

Le uniformi storiche, le mantelle con le fiamme rosse, gli stivali lucidi e i cordellini non sono solo un omaggio al passato, ma un simbolo vivo del legame che unisce l’Arma al territorio.

La loro presenza tra le piazze del centro, cuore pulsante della città in questo periodo dell’anno, trasmette un senso di sicurezza e familiarità, rafforzando la percezione di una vicinanza concreta ai cittadini.

Un incontro tra passato e presente, tra storia e quotidianità, che trova nel periodo natalizio il momento ideale per rinnovare quel patto di fiducia e appartenenza che da sempre caratterizza la relazione tra l’Arma e la città.

