Incidente nella notte sulla 131, all’altezza di Sestu, dove un ragazzo è stato investito.

Si tratta di un giovane straniero, portato dal personale del 118 all’ospedale Brotzu in codice rosso per dinamica.

È accaduto poco dopo la mezzanotte: il giovane ha attraversato la Carlo Felice all’altezza di Sestu insieme ad un gruppo di altri ragazzi stranieri, ed è stato travolto da un’auto che procedeva in direzione Sassari.

I compagni si sono dati alla fuga, mentre l’automobilista si è fermato per prestare soccorso al giovane e avvisare il 118.

