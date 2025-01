Chiuse le indagini sulla morte di Chiara Carta, la tredicenne di Silì uccisa dalla mamma Monica Vinci a febbraio 2023.

Il pm Valerio Bagattini, che ha coordinato le indagini, ha chiuso il caso e adesso spetterà al Giudice delle udienze preliminari stabilire gli sviluppi del procedimento e decidere se mandare a processo in Corte d’Assise la 54enne, che al momento si trova nella Rems di Capoterra, oppure se la vicenda giudiziaria si chiuderà con la non imputabilità della madre.

La tragedia risale al 18 febbraio 2023 a Silì, alla vigilia della Sartiglia. Nella casa in cui Monica Vinci viveva con la figlia all’ora di pranzo si scatenò l’inferno.

Non si sa che cosa possa aver innescato una reazione così forte e un’aggressione feroce verso la ragazzina fino a ucciderla con un coltellino svizzero. Poco dopo la donna si buttò dalla finestra del primo piano della casa cercando di farla finita. Dopo l’allarme, i soccorritori trasferirono la mamma all’ospedale di Sassari mentre per Chiara non c’era più nulla da fare.

