Addio bustoni della plastica davanti alle vetrine nel fine settimana. Nel centro storico cambia la raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche (negozi, uffici, attività commerciali). Il ritiro della plastica sarà effettuato domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle 20 alle 5 del giorno successivo; sabato dalle 13 alle 14.

Le strade interessate sono corso Umberto,; le vie Vittorio Emanuele, Duomo, Sant'Antonio, Diego Contini, Tharros, Tirso (da via SArdefgna a piazza Roma), De Castro, Mazzini (da piazza Roma a via Solferino), Figoli (da via Mariano IV a piazza Roma), Serneste, Garibaldi (da piazza Roma a via Serneste), Parpaglia, Cittadella de Minorca, Cagliari (da piazza Pili a viale San Martino), Verdi (da via Figoli a via Canepa); i vicoli Tirso, Umberto e Verdi e le piazze Manno, Cova, Roma, Corrias e Martini.

«Questa novità rientra nel più ampio piano per il decoro urbano annunciato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale – osserva il sindaco, Massimiliano Sanna - Dopo una riflessione su alcune criticità emerse, in particolare nel centro storico, è stato deciso di rivedere i calendari di raccolta in zona A, zona B e nella frazione di Silì, e di modificare in particolare il conferimento della plastica, anche per le utenze domestiche». «Le vie del centro, nel fine settimana, si riempivano di buste che rimanevano esposte troppo a lungo – sottolinea l’assessora Maria Bonaria Zedda – Era necessario intervenire. Il centro deve essere decoroso, accogliente e pulito».

