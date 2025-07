Via libera, a Palmas Arborea, al progetto per il completamento dell’impianto sportivo comunale.

Nei giorni scorsi, infatti, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di due campi da padel, che sorgeranno accanto all’interno dell’area sportiva dedicata a Elio Minnei, che già comprende il campo di calcio a 11, di calcio a 5, da tennis e, in via di completamento, il campo da tennis coperto.

Lavori che potranno essere effettuati grazie ad un finanziamento di 160mila euro, concesso totalmente dalla Regione. Il progetto prevede la realizzazione di due nuovi campi da Padel.

«Con la realizzazione di questi campi – commenta il sindaco Emanuele Cadoni - si mira a diversificare ulteriormente l'offerta per le attività sportive nel nostro territorio e incentivare ulteriormente la pratica sportiva. Ora ci sarà la procedura di affidamento dei lavori, poi l'esecuzione. Si partirà subito con la speranza di avere le opere concluse entro l'anno».

© Riproduzione riservata