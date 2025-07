Un prato, alberi, tavoli e libertà. Domani, sabato 5 luglio, dalle 18 in poi, il parco di Santa Maria Cracaxia ospiterà "Sa pichetada", un incontro libero, autogestito e aperto a tutti, promosso dall'assemblea natzionale Sarda e As Istudiantes. Niente convegni o formalità: solo condivisione, socialità e spontaneità.

«Lontano dalle logiche istituzionali - spiegano i promotori - l'evento è uno spazio in cui rilassarsi, parlare in sardo senza timori, suonare, giocare a carte o semplicemente stare insieme. Un'occasione per rafforzare legami, confrontarsi e sognare nuovi orizzonti di libertà».

I partecipanti sono invitati a portare cibo, telo, strumenti e voglia di esserci. Il parco è attrezzato con tavoli e bagni.

© Riproduzione riservata