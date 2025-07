Al via le attività estive dedicate ai giovani di Villaurbana. Diverse le opportunità messe in campo dal Comune, a disposizione dei ragazzi dai 3 anni in su. Le iniziative saranno di 3 tipologie. La prima riguarda le “Attività di Animazione a Catalogo”: una serie di proposte, proposte in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine. Le attività saranno finanziate attraverso dei voucher, con la quale il Comune coprirà il costo fino ad un importo massimo stabilito. La seconda attività è relativa al Centro di Aggregazione che riapre nel periodo estivo. La struttura, affidata alla “Ifos”, centro che comprende educatori e animatori specializzati, aprirà tutti i mercoledì, dalle 15 alle 19, per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni, e il sabato mattina, dalle 8.30 alle 12.30, per i bambini dai 6 ai 10 anni. Un calendario di proposte per tutto il mese di luglio. Infine, è imminente l’apertura della Piscina Comunale di Via S'Arrieddu, all'interno del parco comunale. Previste agevolazioni per residenti e per i più piccoli. “Le attività – commentano gli assessori Maddalena Spiga e Luca Piras – sono frutto di un lavoro di squadra tra assessorati e uffici. Abbiamo realizzato una vasta offerta per costruire pezzi di comunità che possono dialogare tra loro. Cerchiamo di fare in modo che siano i cittadini stessi a essere promotori delle attività, mettendo a disposizione le loro capacità e competenze”.

© Riproduzione riservata