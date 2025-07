È in programma stasera, venerdì 4 luglio, ad Asuni, negli spazi di “Asuni Lab”, una lezione informativa sulle manovre di disostruzione delle vie aeree pediatriche e di sonno sicuro. L’incontro è in programma alle 18 e, nel corso della serata, ci sarà l’intervento della Dottoressa Ilaria Dalla Riva, biologa nutrizionista sull’argomento dedicato a “Svezzamento e Tagli Sicuri”. Per poter partecipare occorre la registrazione anticipata (numero 3717884532). La lezione è aperta a tutti gli interessati (in particolare a genitori, nonni e insegnanti).

